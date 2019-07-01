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Тюменские школьники узнали об особенностях переработки ТКО

Общество, 15:38 25 июля 2019

ТОГИРРО | Фото: ТОГИРРО

Школьники Тюменской области вместе с ТЭО изучают азы экологии в рамках образовательной проектной смены, коротая проходит в оздоровительно-образовательном центре "Серебряный бор", сообщает Тюменское экологическое объединение.

Юные исследователи внимательно слушали представителей регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, интересовались бережным потреблением ресурсов и их вторичным использованием.

Подростки узнали о том, как устроена работа крупнейшего в Уральском федеральном округе предприятия по сортировке коммунальных отходов, где и как используется вторичное сырье,

какие современные технологии применяют на производстве и какие планируют внедрить в ближайшее время.

Участники обсудили влияние отходов на окружающий мир и последствия, к которым приводит неразумное потребление ресурсов. Ведущий эколог ООО "ТЭО" Юлия Беломоина рассказала школьникам, как самостоятельно сортировать коммунальные отходы, утилизировать опасные отходы, как снизить потребление пластика в быту, а также о том, что нельзя выбрасывать в контейнеры для ТКО.

Новые знания ребята применят при разработке научных проектов, которые защитят в конце смены. Многие школьники признались, что раньше не задумывались о том, сколько избыточного пластика они потребляют.

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# Серебряный бор , ТКО , ТЭО , школьники , экскурсия

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