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Фестиваль в Аптекарском саду собрал сотни тоболяков

Общество, 16:11 25 июля 2019

мультицентр "Моя территория" в Тобольске | Фото: мультицентр "Моя территория" в Тобольске

450 тоболяков посетили тематические мастер-классы, образовательную и развлекательные программы на фестивале в Аптекарском саду 21 июля, сообщает мультицентр "Моя территория" в Тобольске.

Для гостей организовали шоу-программу, хедлайнером которой стала тюменская cover-группа "Synthezza". Также на сцене фестиваля с дефиле выступили воспитанники арт-агентства "Celebrity kids", а руководитель хип-хоп команды WassupCorp организовала танцевальный флешмоб.

мультицентр "Моя территория" в Тобольске | Фото: мультицентр "Моя территория" в Тобольске

Жители Тобольска побывали на десяти мастер-классах, которые прошли на шести тематических площадках. Дети и взрослые строили картонный эколабиринт, создавали картины в стиле стринг-арт из гвоздей и ниток, участвовали в церемонии росписи яиц и мастер-шоу по мазыкской игрушке.

мультицентр "Моя территория" в Тобольске | Фото: мультицентр "Моя территория" в Тобольске

Стрит-арт создали во время фестиваля. Тобольский художник Екатерина Карасёва нарисовала на сцене напротив мультицентра предметы, которые ассоциируются с летом. А гости "Клевера" эти их раскрасили.

мультицентр "Моя территория" в Тобольске | Фото: мультицентр "Моя территория" в Тобольске

На территории Аптекарского сада появились несколько грядок с мелиссой, мятой, шалфеем и душицей. Под руководством специалиста стандарта энергоэффективности объектов недвижимости Green Zoom Дмитрия Велижанина, гости соорудили небольшие конструкции и посадили растения.

мультицентр "Моя территория" в Тобольске | Фото: мультицентр "Моя территория" в Тобольске

"Общественный огород станет местом, где семьи смогут самостоятельно организовывать свои события, устраивать пикники, а также обсуждать темы изменения городской среды, планировать обустройство и дальнейшее развитие этого места. Чувство безопасности и любви к месту, в котором живешь, появляется, когда есть добрососедские отношения, когда знаешь кто живет за стеной, какие у него интересны. А найти тему для разговора в приятном для глаза месте, куда проще", - пояснила руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Светлана Спехова.

мультицентр "Моя территория" в Тобольске | Фото: мультицентр "Моя территория" в Тобольске

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# аптекарский сад , мастер-классы , Тобольск , фестиваль

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