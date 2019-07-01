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Для аспирантов ТюмГУ выделено сорок семь бюджетных мест

Общество, 09:24 26 июля 2019

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

47 бюджетных мест выделено на все направления подготовки аспирантов в ТюмГУ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Более четверти поступающих окончили другие университеты. Они выбрали аспирантуру ТюмГУ по совокупности причин, среди которых: ресурсная поддержка успешных аспирантов, фронтирные исследования, известные и результативные научные руководители.

Среди абитуриентов аспирантуры четверо являются победителями и призерами статусной Олимпиады "Я-профессионал". Они показали высокие результаты в юриспруденции, нефтегазовом деле, программировании. 1

0% абитуриентов - иностранцы. Будущие аспиранты окончили вузы КНР, Сербии, Алжира, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана.

Самые популярные направления подготовки в аспирантуре у поступающих в 2018 году – "Юриспруденция" (14 заявлений о приёме); "Информатика и вычислительная техника" (15); "Биологические науки" (16), "Образование и педагогические науки" (11) и "Языкознание и литературоведение" (7).

Конкурс на места за счет ассигнований федерального бюджета отмечен по всем направлениям подготовки. Вступительные испытания для поступающих пройдут в период с 30 июля по 3 августа. Экзамены по направлению подготовки в аспирантуре пройдут 30 июля (консультации 29 июля); по иностранному языку – 2-3 августа (консультация 1 августа).

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# абитуриенты , аспирантура , ТюмГУ

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