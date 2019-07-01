Виновник страшного ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск получил три года

| Фото: архив Госавтоинспекции Тюменской области | Фото: архив Госавтоинспекции Тюменской области

К трем годам лишения свободы в колонии-поселении 36-летнего водителя, устроившего ДТП с двумя жертвами на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, приговорил Тюменский районный суд. Кроме того, его на три года лишили водительского удостоверения и взыскали с него 750 тыс. рублей компенсации морального вреда родственникам троих пострадавших в аварии иностранцам, сообщает Тюменский областной суд.

Как стало известно из материалов уголовного дела, около 7 часов 11 февраля водитель Peugeot - 308 ехал с сестрой в сторону Тюмени по трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Дорога оказалась скользкой, а скорость высокой. На 36 км он решил обогнать впереди идущую автомашину и выехал на встречную полосу, где столкнулся с KIA Cerato. При столкновении иномарки перегородили собой проезжую часть. Ехавший сзади микроавтобус, машина Datsun on-DO и фура Schmitz с полуприцепом экстренно затормозили, но все равно врезались в скопление легковушек.

| Фото: архив Госавтоинспекции Тюменской области | Фото: архив Госавтоинспекции Тюменской области

В микроавтобусе было 17 наемных рабочих из стран Средней Азии. В результате столкновения три пассажира получили серьезнейшие травмы внутренних органов и переломы костей скелета. Два из них скончались от травм, не совместимых с жизнью. Также в результате ДТП серьезно пострадала и пассажирка виновника аварии.

Водителя Peugeot 308 привлекли к уголовной ответственности. Он признал свою вину и согласился с исковыми требованиями морального вреда родственникам погибших иностранцев. На суде он рассказал, что сразу не оказывал материальную помощь пострадавшим и законным представителям, поскольку они граждане другого государства и у него не было возможности с ними связаться.

"Несмотря на то, что водитель согласился с исковыми требованиями, все равно обжаловал приговор в апелляционной инстанции Тюменского областного суда. Он посчитал, что сумма исков слишком завышена. Мужчина безработный, состоит на учете в центре занятости. Он просил смягчить приговор в части возмещения морального вреда с учетом своего материального положения. Суд не нашел оснований для удовлетворения жалобы осужденного и смягчения приговора", — рассказали в Тюменском областном суде.