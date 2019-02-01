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Два пассажира микроавтобуса погибли в ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

Происшествия, 09:32 11 февраля 2019

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Два человека погибли, четверо получили травмы в ДТП с участием пассажирского автобуса утром 11 февраля на автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск, сообщает ГИБДД Тюменской области.

На 40 км федеральной трассы столкнулись пять автомобилей. По предварительным данным, автомобиль Peugeot выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с KIA, далее столкнулись Datsun, фура и микроавтобус Mercedes, перевозивший рабочих из Тобольска в Тюмень.

По предварительным данным, погибли два пассажира микроавтобуса, травмированы трое пассажиров микроавтобуса, а также водитель Peugeot.

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Обстоятельства ДТП выясняются. На месте трагедии работают четыре наряда ДПС, они обеспечивают проезд транспорта по федеральной автодороге и регулируют движение вручную. Оно осуществляется в реверсивном режиме.

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

ГИБДД рекомендует автомобилистам быть внимательнее, проезжая данный участок и обязательно снизить скорость.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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