Простой электронной подписью пользуются более трехсот тридцати тысяч тюменцев

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

Возможностью получать регистрируемые почтовые отправления без извещений и документов активно пользуются жители региона. Процесс выдачи отправлений занимает не более 30 секунд, сообщает тюменское отделение Почты России.

Сервис оценили более 330 тыс. тюменцев, получив более трех миллионов регистрируемых почтовых отправлений.

В России сервис уже используют более 20 млн человек. Более 75% всех регистрируемых отправлений Почта России выдает с использованием простой электронной подписи. В 2019 году служба продолжит развивать функциональность и доступность сервисов в онлайн-каналах. Цифровизация традиционных почтовых продуктов и услуг позволит сократить время обслуживания, а также сделать посещение отделений почтовой связи максимально комфортным.

Подключить сервис можно на официальном сайте Почты России, в мобильном приложении или отделении почтовой связи. С помощью простой электронной подписи выдача отправлений происходит по упрощенной процедуре без документов: по коду из смс или push-уведомления.