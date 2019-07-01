Известный литературовед Леонид Быков приедет на "Пикник книг" в Тюмень

| Фото: из группы "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте | Фото: из группы "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте

Известный литературовед, профессор, специалист по русской поэзии XX века Леонид Быков из Екатеринбурга посетит фестиваль "Пикник книг на площади Солнца", который развернется у Литературно-краеведческого центра (ул. Первомайская, 14) в Тюмени 27 июля с 11 до 18 часов, сообщает Централизованная городская библиотека.

Леонид Быков проведет для начинающих писателей мастер-класс по вопросам современной литературы.

Одним из интересных событий фестиваля "Пикник книг на площади Солнца" станет встреча с писателями из Тюмени и других регионов России и зарубежья. Со словами приветствия и поздравления с днем города выступят Николай Шамсутдинов, Леонид Иванов, председатель литературного фестиваля "ЛИФФт" поэт Маргарита Аль.

Целая делегация писателей и поэтов представит многонациональное творчество. Среди них профессор Литературного института им. А. М. Горького, заведующий кафедрой художественного перевода Валерий Модестов; поэт, переводчик, дипломат из Австрии Виктор Клыков; таджикский поэт, журналист, главный редактор газеты "Хидоят" Абдукахор Косимов; азербайджанский писатель, лауреат правительственной литературной премии Азербайджана "Золотое слово" Варис Елчыев, башкирская поэтесса, член Союза писателей Республики Башкортостан и России Лариса Абдуллина; поэт, музыкант Виктор Пеленягрэ и многие другие. Состоится концертная программа "Поэзия на языках коренных народов".

Четыре гостя будут представлять литературу Курганской области. На книжный пикник приедут председатель Курганской областной писательской организации Сергей Кокорин, редактор журнала "Родник" Виктор Воинков, поэт Николай Климкин и директор Каширинского литературно-краеведческого музея Андрей Белоусов. Они расскажут о творчестве, о делах писательского сообщества и пообщаются с тюменскими читателями.

Привлекательными для посетителей "Пикника" станут книготорговые палатки известных издательств и магазинов из Москвы, Екатеринбурга и Тюмени "Фолиант", "БАСКО", "КомпасГид", "Книжный мир", ЭКСМО АСТ Cash&Carry, "Знание", "Никто не спит", "Книжник", "Багира", "Тюменский дом печати", "Территория" и многие другие. Тюменцы смогут получить самые свежие номера областных и городских газет и журналов.