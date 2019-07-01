Тобольские спасатели патрулируют запрещенные для купания водоемы

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Восемь мест несанкционированного выхода людей на водные объекты существует в водной акватории Тобольска. В этих местах регулярно выставляются запрещающие купание знаки и проводятся рейды, сообщает администрация города.

При патрулировании акватории сотрудниками выявляются и другие места выхода людей на реку Иртыш. С отдыхающими в этих местах людьми проводятся разъяснительные беседы.

Утвержден план взаимодействия с Тобольским отделением Центра ГИМС МЧС и поисково-спасательного отрядом ТОСЭР.

Профилактическая работа среди населения проводится в течение всего года. Особое внимание уделяется профилактической работе с детьми, в учебных заведениях города сотрудником службы обеспечения безопасности на воде проведено 123 беседы, количество присутствующих 2 тыс. 259 человек.

С целью участия в проводимой ГУ МЧС России по Тюменской области акции "Научись плавать!" в учреждении созданы патрульные группы. За июнь 2019 г. проведено в местах массового отдыха 16 бесед (охвачено 27 человек), за июль проведено 39 бесед, охвачено 189 человек.

В июле 2019 года спасено два человека терпящих бедствие на лодке.