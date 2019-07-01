Портрет потенциального туриста составили в Югре

| Фото: admhmansy.ru | Фото: admhmansy.ru

Более 5 тыс. жителей Сургута, Югорска, Когалыма, Нягани и Нижневартовска помогли составить портрет потенциального туриста, который посещает столицу Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает управление по развитию туризма и внешних связей Ханты-Мансийска.

Итоги исследования показали, что в 44 % случаев в Ханты-Мансийск едут по рабочим делам, для отдыха или туризма – 17 % и 14 % соответственно.

В первую очередь путешественников привлекают традиции коренных малочисленных народов Севера, достопримечательности и объекты для культурного и активного отдыха. В частности, опрошенные отметили культурно-туристический комплекс "Археопарк" и скульптурную композицию "Мамонты", горнолыжную базу "Хвойный Урман".

"Я большой любитель снежных склонов, но не всегда могу себе позволить съездить на Шерегеш или Розу Хутор, и поэтому для меня стал большой находкой горнолыжный склон в Ханты-Мансийке, который ничуть не уступает знаменитым собратьям", – отметил житель Сургута Алексей Петров.

Горожане отметили большое количество мест для охоты и рыбалки, музеев и лечебно-оздоровительных услуга. Обозначили жители и минусы: довольно высокие цены на проживание, питание и экскурсионные программы, запутанные транспортные развязки и средний уровень сервиса в гостиницах и ресторанах.

В администрации сообщили, что работают над последним замечанием.

"Мы организовали ряд тренингов для персонала гостиниц и ресторанов. В дальнейшем планируем увеличить количество семинаров и мастер-классов от ведущих российских и зарубежных экспертов", – рассказала заместитель директора управления по развитию туризма и внешних связей" Дина Гуц.

По ее словам, не хватает Ханты-Мансийску и развлекательно-досуговых мест, массовых мероприятий, гостиниц с высоким уровнем сервиса и развитой инфраструктурой, пляжей, доступных точек питания и железнодорожного сообщения.

В целом, более половины опрошенных считают, что окружную столицу можно назвать центром туризма автономного округа. 65 % участников исследования готовы посетить Ханты-Мансийск с семьей в выходные дни. Больше всего уикенд в окружной столице привлекает жителей Сургута - 63,3 %, Югорска – 60,7 % и Нягани – 72,5 %.

Опрошенные гости высказали пожелания о строительстве новых досугово-развлекательных центров, снижении стоимости проживания и питания, повышении качества обслуживания.

"Благодаря проведенным исследованиям, мы уточнили портрет туриста Ханты-Мансийска, его потребности. Это позволит формировать турпредложения, основанные на запросах целевой аудитории, а также эффективнее проводить мероприятия по информационному продвижению туристского потенциала города", — отметила Дина Гуц.