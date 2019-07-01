Виктора Цоя и Шурика увидят тюменцы на фестивале "Парад двойников"

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Более 20 заявок поступило от тюменцев на участие в фестивале "Парад двойников", который развернется в сквере Комсомольский 27 июля. Горожане увидят Шурика, Виктора Цоя и героев сказок. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила режиссер Дома культуры "Поиск" Анастасия Суркова.

В 12 часов в сквере Комсомольский начнется регистрация участников. Члены жюри оценят их. В 13 часов горожане в образах знаменитостей и персонажей сказок пройдут от фонтана до сцены, с которой объявят имена победителей.

В оргкомитет поступило чуть более 20 заявок, но не исключено, что количество участников возрастет. "Звонков было больше, чем заявок. Возможно, желающие принять участие в "Параде двойников" придут на регистрацию в сквер", — добавила Анастасия Суркова.

Организаторы предложили горожанам выступить в четырех номинациях: "Лучшая пародия на персонажа из кинофильма", "Лучшая пародия на персонажа из мультфильма", "Лучшая пародия на звезду эстрады", "Лучшая пародия на персонажа из компьютерных игр и аниме".

Большинство заявившихся на участие в мероприятии горожан предстанут в образах героев советских фильмов и сказок. В "Параде двойников" примут участие и дети. Не исключено, что будет полуторагодовалая участница. Около пяти человек решили примерить на себя образы звезд эстрады. Анастасия Суркова отметила, что от участников не требуют исполнения песен и творческих номеров, но некоторые сами изъявили желание выступить — ожидаются выступления.

В частности, на "Параде двойников" жители и гости областной столицы смогут увидеть Шурика из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", советского рок-музыканта Виктора Цоя, певицу Наталию Орейро, главную героиню из сказки "Алиса в Стране чудес".

Все участники фестиваля "Парад двойников" получат дипломы и небольшие поощрительные призы. Кроме того, будут выбраны победители в четырех номинациях. Им вручат микроволновые печи.

Инна Пахомова