Теплые и малооблачные выходные ожидают тюменцев
Предстоящие выходные дни, 27 и 28 июля, будут теплыми, малооблачными, с вероятностью кратковременного дождя.
По прогнозу синоптиков Гисметео, в субботу, 27 июля в Тюмени днем столбик термометра поднимется до отметки в плюс 25 градусов, 28 июля - 26 градусов. Солнце иногда будет прятаться за облака, днем в субботу и вечером в воскресенье возможно пройдет дождь.
Максимальная скорость ветра преимущественно южного направления составит 9-10 метров в секунду.
Атмосферное давление с 746 мм. рт. столба в субботу снизиться до 740 мм в воскресенье.
Относительная влажность воздуха 27 июля - 60 и 93 %, а 28 июля - 63, 57 %.
Ультрафиолетовый индекс - низкий и умеренный - 1 и 4 баллов. Индекс геомагнитной активности с небольшими возмущениями.
Анжела Лебедева