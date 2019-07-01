Теплые и малооблачные выходные ожидают тюменцев

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Предстоящие выходные дни, 27 и 28 июля, будут теплыми, малооблачными, с вероятностью кратковременного дождя.

По прогнозу синоптиков Гисметео, в субботу, 27 июля в Тюмени днем столбик термометра поднимется до отметки в плюс 25 градусов, 28 июля - 26 градусов. Солнце иногда будет прятаться за облака, днем в субботу и вечером в воскресенье возможно пройдет дождь.

Максимальная скорость ветра преимущественно южного направления составит 9-10 метров в секунду.

Атмосферное давление с 746 мм. рт. столба в субботу снизиться до 740 мм в воскресенье.

Относительная влажность воздуха 27 июля - 60 и 93 %, а 28 июля - 63, 57 %.

Ультрафиолетовый индекс - низкий и умеренный - 1 и 4 баллов. Индекс геомагнитной активности с небольшими возмущениями.

Анжела Лебедева