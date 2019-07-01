Квест "Шаг навстречу профессии" прошел в Тобольске

| Фото: www.kdmtob.ru | Фото: www.kdmtob.ru

Квест-игра "Шаг навстречу профессии" прошел в Александровском саду Тобольска 24 июля, сообщает комитет по делам моложежи администрации города.

19 отрядов, работающие по программе "Отряды мэра", вступили в борьбу за звание лучших.

| Фото: www.kdmtob.ru | Фото: www.kdmtob.ru

На 18 станциях им предстояло познакомиться с различными профессиями.

На станции "Повар" участникам предложили выложить пиццу из ее фрагментов при помощи деревянных "скалок", на станции "Пожарный" ребята научились соединять элементы рукавной линии, а на "Снайпере" - стрелять и попадать в цель.

| Фото: www.kdmtob.ru | Фото: www.kdmtob.ru

На станции "Спасатель" школьники спасали не человека, а мяч, доставая его черенками со дна металлической сетки. "Портной" и "Парикмахер" раскрыли творческий потенциал участников в создании эксклюзивных нарядов и ярких причесок.

| Фото: www.kdmtob.ru | Фото: www.kdmtob.ru

На станции "Футболист" ребятам почувствовали себя в новом амплуа: в "командном пальто", которое вмещало в себя сразу несколько людей, отряду необходимо было забить огромный мяч в ворота.

| Фото: www.kdmtob.ru | Фото: www.kdmtob.ru

Третье место по количеству набранных баллов завоевал отряд "Совесть", второе у отряда "Лошади", почетное первое место у "Спартака".

Победители получили коллективные путевки в клуб "Конек- горбунок" и в кинотеатр "Апельсинема".