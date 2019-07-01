Квест "Шаг навстречу профессии" прошел в Тобольске
Квест-игра "Шаг навстречу профессии" прошел в Александровском саду Тобольска 24 июля, сообщает комитет по делам моложежи администрации города.
19 отрядов, работающие по программе "Отряды мэра", вступили в борьбу за звание лучших.
На 18 станциях им предстояло познакомиться с различными профессиями.
На станции "Повар" участникам предложили выложить пиццу из ее фрагментов при помощи деревянных "скалок", на станции "Пожарный" ребята научились соединять элементы рукавной линии, а на "Снайпере" - стрелять и попадать в цель.
На станции "Спасатель" школьники спасали не человека, а мяч, доставая его черенками со дна металлической сетки. "Портной" и "Парикмахер" раскрыли творческий потенциал участников в создании эксклюзивных нарядов и ярких причесок.
На станции "Футболист" ребятам почувствовали себя в новом амплуа: в "командном пальто", которое вмещало в себя сразу несколько людей, отряду необходимо было забить огромный мяч в ворота.
Третье место по количеству набранных баллов завоевал отряд "Совесть", второе у отряда "Лошади", почетное первое место у "Спартака".
Победители получили коллективные путевки в клуб "Конек- горбунок" и в кинотеатр "Апельсинема".