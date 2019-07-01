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В Вагайском районе накажут виновных в ненадлежащем содержании мемориала

Общество, 16:55 26 июля 2019

прокуратура РФ | Фото: прокуратура РФ

Прокуратура потребовала наказать виновных в плохом состоянии мемориала погибшим в Великой Отечественной войне в Вагайском районе. Информация о ненадлежащем содержании памятника в селе Ушаково появилась в социальной сети, сообщает прокуратура Тюменской области.

Была проведена проверка. На памятнике обнаружены трещины, прилегающая территория заросла травой.

Мемориал находится в муниципальной собственности администрации сельского поселения. А по федеральному закону за сохранение памятника отвечают органы местного самоуправления, напомнили в надзорном ведомстве.

Главе сельского поселения было внесено представление с требованием наказать виновных. Кроме того, чтобы подобное не происходило в других местах, где есть объекты, увековечивающие память ветеранов Великой Отечественной войны, в 17 сельских поселений Вагайского района направлена соответствующая информация.

Приведение памятника в Ушаково в надлежащий вид находится на контроле прокуратуры.

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# Вагайский район , мемориал , прокуратура

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