Всероссийский фестиваль "ЛиФФт" укрепляет творческие и дружеские связи писателей и читателей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более тысячи заявок поступило на участие в IV Всероссийском литературном фестивале "ЛиФФт-2019", посвященном 75-летию Тюменской области и Году языков коренных народов. Об этом на пресс-конференции рассказала автор проекта и руководитель, поэт, издатель и общественный деятель Маргарита Аль.

"Мы являемся флагманов фестивального течения. Фестиваль с каждым годом становится значительнее, его уровень повышается. Поэты, прозаики, драматурги, издатели, литературные критики, деятели культуры из пяти стран мира и более 50 регионов России будут бороться за звание лауреата фестиваля. Конкурс проводится по 16 номинациям: стихотворение в технике авангарда, стихотворение "Традиции серебряного века", стихотворение "Разные голоса", стихотворение "Национальная поэзия", поэтический перевод, стихотворение для детей, малая проза, самый короткий рассказ, фантастика, детектив, драматургия, сказка, эссе, критическая статья, анекдот, переводы", - отметила она.

Всероссийский литературный фестиваль "ЛиФФт-2019" – это общественная инициатива и международный просветительский проект, который проводится ежегодно с 2016 года. Тюмень принимает фестиваль впервые. "ЛиФФт-2018" прошел в Сочи. Там победителем, золотым лауреатом стал писатель Николай Шамсутдинов, проживающий в Тюмени. По правилам фестиваль проходит по месту проживания лауреата предыдущего года.

По мнению члена президиума Совета, депутата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Северное города Москвы Назиржона Абдуганиева, фестиваль "ЛиФФт-2019" укрепляет творческие и дружеские связи писателей и читателей России, стран СНГ и Евразии.

"Создание единого литературного пространства позволяет обогатить культуру многонациональной России и культуру народов мира. Наша задача создавать как можно больше позитивных проектов о многонациональной России. Важно, чтобы молодое поколение видело, что люди разных национальностей вместе работают, радуются, пишут. Это воспитывает в них чувство дружбы народов", - добавил он.

В День города 27 июля пройдет книжная ярмарка "Пикник книг на площади солнца" в литературно-краеведческом центре. Около 50 писателей презентуют свои книги, более 30 писателей и поэтов прочтут стихи и прозу на родных языках. Произведения прозвучат на еврите, русском, татарском, башкирском, таджикском, хантыйском, ненецком, украинском, английском, ингушском, немецком, азербайджанском языках и др. Авторы будут читать свои произведения в национальных костюмах.

28 июля Тюменская областная научная библиотека им. Дмитрия Менделеева откроет двери для проведения Всероссийского литературного форума. В рамках форума будет работать выставка "Книга поэта и художника" и пройдут различные мастер-классы: детская литература, народная и авторская сказка для детей, новые поэтические направления конца XX – начала XXI века, современная проза о будущем, настоящем и прошлом, стихосложение – система организации человеческой речи, современная поэзия, как пишутся хиты, открытие новых эстетических принципов поэзии и другие.

Организатор фестиваля – фонд содействия развитию культурных проектов народов Евразии "ЛиФФт". Мероприятие проводится при поддержке и содействии правительства Тюменской области, Ассамблеи народов Евразии, Ассамблеи народов России, Федерального агентства по делам национальностей, регионального комитета по делам национальностей, Союза российских писателей, регионального отделения Союза писателей России, фонда "Русский мир", фонда "Достойная память", администрации Тюмени.

По результатам литературного конкурса определятся члены российской делегации на IV Евразийский литературный фестиваль фестивалей "ЛиФФт-2019", который пройдет в сентябре в Баку.

"Радует востребованность этого фестиваля. IV Евразийский литературный фестиваль фестивалей "ЛиФФт-2019" объединит литераторов из 55 стран мира, которые будут бороться за золотую медаль", - подытожила Маргарита Аль.

Ирина Шемякина