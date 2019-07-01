ФК "Тюмень" сыграет с "Челябинском" в Кубке России

| Фото: ФК Тюмень | Фото: ФК Тюмень

ФК "Тюмень" вступит в борьбу за кубок России в Челябинске 28 июля.

В матче 1\128 финала сибиряки сыграют с местным одноименным клубом. Встреча пройдет на стадионе "Локомотив", который является запасным стадионом для южно-уральских футболистов. Стадион "Центральный" сейчас закрыт на ремонт. Начало матча в 17 часов.

В контрольном предсезонном матче сибиряки в гостях обыграли "Челябинск" со счетом – 1:0. Автором единственного забитого мяча на 44-й минуте стал Михаил Бирюков.