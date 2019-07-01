Велопарад "Леди на велосипеде" пройдет на набережной Туры

| Фото: "Леди на велосипеде" во Вконтакте | Фото: "Леди на велосипеде" во Вконтакте

Велопарад "Леди на велосипеде" начнется на набережной Туры 3 августа в 11 часов.

Тема велозаезда в 2019 году − музыкальная вечеринка. Для участие в нем, нужно придумать оригинальный образ, который будет соответствовать теме велопарада. Кроме этого, участницы также могут украсить свои велосипеды.

Тюменских девушек на велопараде ожидают увлекательные площадки от партнеров проекта, творческие мастер-классы, фотозоны. Обладательницы лучших, по мнению жюри, образов получат подарки от организаторов, сообщает "Комсомольская правда-Тюмень".