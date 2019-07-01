Названы победители конкурса профмастерства среди соцработников региона

| Фото: архив ИА "Тюменская линия" | Фото: архив ИА "Тюменская линия"

Специальной премией "За творчество в работе" областного конкурса на звание "Лучший работник учреждения социального обслуживания" награждена заместитель директора по основной деятельности социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Согласие" Ишима Лидия Неживова.

Она из 20 лет трудового стажа, 11 работает в центре "Согласие", уделяет много внимания техническому оснащению процесса реабилитации, привлечению волонтеров из молодежных, ветеранских организаций и православной церкви. Неживова стала автором социальных проектов "Сила веры" и "Дорогой русских традиций", благодаря которым в 2018 году в центре открылись и успешно работают театр-студия, мультстудия, семейный конструкторий. А еще она очень творческий человек, автор и исполнитель собственных песен, руководитель фотостудии "Яркий образ".

Лучшим психологом учреждения социального обслуживания на конкурсе профмастерства признана специалист Областного центра реабилитации инвалидов Наталья Плотникова. Более 10 лет она работает в сфере соцобслуживания и является настоящим экспертом в вопросах психологического сопровождения детей с расстройством аутистического спектра. Наталья Плотникова разработала дополнительную общеобразовательную программу для коррекции и развития базовых дошкольных навыков у таких детей. Проводит семинары, вебинары и тренинги для своих коллег - психологов учреждений социального обслуживания, сообщает региональный департамент социального развития.