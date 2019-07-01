Около трехсот полицейских обеспечили порядок на тюменских улицах в день города
| Фото: УМВД Тюменской области
276 полицейских, а также сотрудники Росгвардии обеспечивали правопорядок на праздновании дня города в Тюмени 27 июля, сообщает региональное УМВД.
На 15 площадках Тюмени прошло 25 мероприятий, посвященных празднованию 433 годовщины образования города.
В праздничный день личный состав полиции был ориентирован на незамедлительное реагирование на сообщения о правонарушениях и преступлениях в местах скопления граждан.
| Фото: УМВД Тюменской области
Все объекты и прилегающие к ним территории были заранее обследованы инспекторами-кинологами со служебными собаками.
Благодаря слаженной работе правоохранителей и нарушений общественного порядка не произошло.
| Фото: УМВД Тюменской области