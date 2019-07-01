Центр выявления одаренных детей появится на Ямале

| Фото: sever-press.ru | Фото: sever-press.ru

Центр выявления и поддержки талантливых и одаренных детей появится на Ямале к 2022 году. Он будет действовать на базе Регионального института развития образования с использованием учебных аудиторий Ямальского многопрофильного колледжа, сообщает ИА "Север-пресс".

В центре будут проводиться тематические, интенсивные образовательные смены "Естественнонаучная", "Инженерно-техническая" и другие, выездные предметные школы, компетентностные и предметные олимпиады и конкурсы.

Субсидии на реализацию мероприятий в рамках федеральных проектов "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего" и "Молодые профессионалы" Ямало-Ненецкий автономный округ в 2020-2023 годы получит из федерального бюджета.

Конкурсный отбор организовало министерство просвещения России в рамках национального проекта "Образование".

"Для участия в конкурсе мы отобрали восемь наиболее приоритетных для региона направлений. Отбор удалось пройти по всем заявкам. Реализация этих проектов позволит улучшить материально-техническое оснащение ямальских школ и колледжей", — подчеркнула заместитель директора окружного департамента образования Яна Весова.