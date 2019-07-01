В Тюмени впервые отметили День Военно-морского флота у памятника торпедному катеру

| Фото: пресс-службы ТРО партии "Единая Россия" | Фото: пресс-службы ТРО партии "Единая Россия"

Торжественное мероприятие, посвященное 323 годовщине образования Российского флота, прошло в сквере Петра Потапова, сообщает администрация Тюмени.

Секретарь тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Артюхов отметил, что военные моряки всегда отличались доблестью, высокой боевой готовностью и самоотверженностью, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

"Многие тюменцы отдали годы службе на флоте, кроме того в Тюмени выпускали торпедные катера, которые только на Балтике потопили 119 фашистских судов. Мы тоже это помним и этим гордимся, - напомнил Андрей Артюхов. - На тюменский судостроительный завод было эвакуировано оборудование и десятки специалистов из Керчи. А в сентябре 2016 года подводные археологи обнаружили в Керченском проливе на глубине чудом сохранившуюся закладную табличку торпедного катера №214, изготовленного на Тюменском судостроительном заводе №639 в 1942 году, и мы передали ее на хранение музейному комплексу Словцова", - сообщил он.

Напомним, памятник торпедному катеру был открыт в конце октября 2019 года в рамках регионального партпроекта "Единой России" "Оружие Победы".

Он представляет собой точную копию торпедных катеров, которые выпускали на Тюменском судостроительном заводе в годы Великой Отечественной войны.

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Празднование Дня ВМФ продолжилось в Заречном сквере у памятного знака "Морякам России". В 12 часов здесь начался концерт.

Торжественные мероприятия и митинг проводит Тюменская региональная общественная организация ветеранов флота "Союз военных моряков"