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Стартовала Всероссийская акция "День ударного труда"

Общество, 10:42 30 июля 2019

Фонд РСО | Фото: Фонд РСО

Тюменские стройотрядовцы могут подать заявку для участия во Всероссийской акции Российских студенческих отрядов "День ударного труда", сообщает Областной студотряд.

День ударного труда – всероссийская акция, когда участники студенческих отрядов в один из дней трудового семестра (целины) стараются показать особенные трудовые достижения, а заработную плату за эту смену переводят в Фонд РСО на различные социальные нужды.

Эта акция дает возможность каждому бойцу сделать свой вклад в развитие РСО. Также позволяет увидеть единую и масштабную систему работы всего движения студенческих отрядов.

Подробнее об акции на сайте.

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# акция , РСО , стройотряд , студенты

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