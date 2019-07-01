Стартовала Всероссийская акция "День ударного труда"

| Фото: Фонд РСО | Фото: Фонд РСО

Тюменские стройотрядовцы могут подать заявку для участия во Всероссийской акции Российских студенческих отрядов "День ударного труда", сообщает Областной студотряд.

День ударного труда – всероссийская акция, когда участники студенческих отрядов в один из дней трудового семестра (целины) стараются показать особенные трудовые достижения, а заработную плату за эту смену переводят в Фонд РСО на различные социальные нужды.

Эта акция дает возможность каждому бойцу сделать свой вклад в развитие РСО. Также позволяет увидеть единую и масштабную систему работы всего движения студенческих отрядов.

Подробнее об акции на сайте.