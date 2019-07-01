Подготовку к юбилею Победы обсудили в Тюменском районе

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Подготовка к празднованию юбилея Победы стала темой обсуждения на встрече председателей советов ветеранов Московского муниципального образования Тюменского района, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

В мероприятии приняла участие депутат Тюменской областной думы, член фракции "Единая Россия" Ольга Швецова. Она отметила, что регион уже начал готовиться к 75-летию Великой Победы.

"Большое количество мероприятий запланировано в рамках партийного проекта "Историческая память". Работа ведется постоянно, однако к юбилею готовится ряд знаковых событий, - рассказала Ольга Швецова. – Замечательно, что в процесс активно включилась молодежь, это говорит о том, что связь поколений не потеряна, молодым людям важно сохранение памяти о прошлом, они предлагают реализовать интересные проекты, и мы готовы их поддерживать".

Заместитель главы района Ольга Зимина обратилась к участникам встречи с просьбой высказать свои пожелания по празднованию 75-летия Победы.

"Мы не случайно пригласили представителей разных территорий муниципального образования, поскольку в каждой наработан свой опыт, есть идеи и мнения, которыми мы предлагаем обменяться. К сожалению, с каждым годом становится все меньше фронтовиков, но в наших силах сделать так, чтобы память о них жила, чтобы молодое поколение знало, какой подвиг они совершили", - отметила Зимина.

На встрече поднималась тема патриотической работы с детьми и подростками. Участники высказали готовность проводить больше совместных мероприятий. Директор Московской среднеобразовательной школы Наталья Михальчак сообщила, что в учебном заведении сильны традиции патриотического воспитания.

"Нашей гордостью является музей боевой славы, он создан боле сорока лет назад, и мы стараемся пополнять его экспозицию. На базе музея проходят уроки, на которых дети знакомятся с историей Великой Отечественной войны; устраиваются встречи с ветеранами, ведется исследовательская работа, - рассказала директор. – В течение учебного года проводятся мероприятия патриотической направленности: смотр строя и песни, "Зарница", конкурс чтецов, творческий конкурс "Салют Победы", конкурс видеороликов "Спасибо деду за Победу", также проходят торжественные линейки, посвященные памятным датам, ребята участвуют в шествии "Бессмертный полк", агитпробегах, различных акциях, проводимых на территории муниципального образования".

По словам Натальи Михальчак, уж намечен план мероприятий на следующий год: пройдут конкурс исследовательских проектов, театральный фестиваль, онлайн-викторина, конкурс видеороликов; откроется галерея "Дедушкина медаль"; ребята продолжат вести "Книгу памяти".

В свою очередь от советов ветеранов поступило предложение: собрать как можно больше информации о фронтовиках, тружениках тыла, детях войны, проживавших и проживающих в Тюменском районе. Предполагается, что работа будет вестись совместно людьми старшего поколения и школьниками.

"Я работаю с детьми 36 лет, вижу, как важно вкладывать в их души доброе начало, - поделилась Наталья Михальчак. – Неоценимую помощь в воспитании могут оказать люди старшего поколения, передать свой богатый опыт, поделиться знаниями".

Ветераны предложили провести в 2020 году несколько мероприятий, в которых могли бы участвовать дети, подростки, молодежь. Так, в Московском муниципальном образовании планируется создать Аллею памяти, а жители деревни Падерина хотят посадить деревья в честь погибших на полях Великой Отечественной войны. Ольга Швецова заверила, что Тюменская областная дума поддержит эти инициативы, а Ольга Зимина сообщила, что все предложения, прозвучавшие на встрече, будут рассмотрены, лучшие войдут в план празднования юбилея Победы.