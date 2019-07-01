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Двести тысяч платежей приняли тюменские почтальоны с помощью мобильных терминалов

Общество, 17:41 29 июля 2019

тюменского отделения Почты России | Фото: тюменского отделения Почты России

Около 200 тыс. платежей приняли почтальоны Тюменской области с помощью мобильных почтово-кассовых терминалов за 6 месяцев 2019 года, сообщает тюменское отделение Почты России.

В Тюменской области проект по оснащению почтовых отделений мобильными терминалами, позволяющими оказывать услуги на дому или в офисе, стартовал в сентябре 2018 года. В первом полугодии жители тюменского региона с помощью МПКТ оплатили почти 200 тыс. квитанций.

Сервис приема платежей предусмотрен, в первую очередь, для маломобильных граждан, пенсионеров, людей с ограниченными физическими возможностями, а также жителей отдаленных населенных пунктов. С помощью мобильного терминала можно оплатить коммунальные платежи, услуги связи, налоги, штрафы ГИБДД, госпошлины или оформить страховки.

Ежемесячно жители области с использованием терминалов оплачивают около 33 тыс. квитанций. В городах терминалами клиенты Почты России пользуются чаще: от горожан принято около 111 тыс. платежей, от жителей сельской местности - около 88 тыс.

"Сервис приема оплаты платежей с помощью мобильных почтово-кассовых терминалов позволяет осуществлять расчет в режиме реального времени, в подтверждение оплаты клиент получает кассовый чек", — отметила заместитель директора Тюменского филиала Почты России Елена Лыжина.

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# Почта России

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