Названы основные причины ДТП с участием мотоциклистов в Тюменской области

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Аварии с участием мотоциклистов часто случаются не по вине байкеров, а водителей автомобилей, рассказал инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Тюменской области Константин Заикин.

По его словам, с начала 2019 года в регионе произошло 69 ДТП с участием мотоциклистов: четыре человека погибли, 75 травмированы. Он обозначил основные нарушения ПДД на дорогах, которые могут привести к травмам и смерти участников движения. Так, одним из распространенных обстоятельств ДТП является нарушение водителями автомобилей расположения на проезжей части.

"Когда в соседнем ряду движется мотоциклист, а водитель автомобиля начинает перестраиваться, то создает помеху мотоциклисту, и совершает столкновение. Мотоциклисты приближаются быстрее, чем четырехколесные транспортные средства – это нужно учитывать. Тут, скорее, к водителям легковых машин пожелание – перед совершением каждого маневра нужно смотреть в зеркала и по сторонам", – сказал Константин Заикин.

По его словам, водители редко смотрят в боковое зеркало заднего вида перед поворотом налево или при перестроении. Мотоциклист ускоряется: он рассчитывает, что опередит автомобиль. Как правило, в таких случаях мотоциклисты получают тяжелые травмы.

Один из таких случаев в 2019 году открыл серию ДТП с участием мотоциклистов в Тюмени. На ул. 50 лет Октября столкнулись мотоцикл "Хонда" и автомобиль "Лада". Мотоциклист получил ушиб колена, а его 22-летняя пассажирка была доставлена в больницу с травмой головы и ушибами.

В разряд потенциально опасных маневров для мотоциклистов входят и разъезд на перекрестках. При встречных разъездах мотоциклисту обязательно нужно убедиться, что водитель его видит.

"При совершении маневра мотоциклист должен быть уверенным в том, что водитель не поедет через траекторию его движения. Не нужно резко ускоряться особенно на перекрестках. Это касается не соблюдения какого-то определенного правила дорожного движения – это, скорее, момент самосохранения", – обратился к участникам дорожного движения Константин Заикин.

Меры безопасности могли бы сохранить от травм 30-летнего водителя мотоцикла "Хонда". Авария произошла 24 мая на ул. Тобольский тракт в Тюмени. Водитель автомобиля "Мазда 6", поворачивая, не пропустил мотоциклиста, следующего прямо.

Константин Заикин обратил внимание, что представители региональных мотосообществ активно пропагандируют применение защитной экипировки – не только шлема, но и прочей амуниции. Она защитит тело, позвоночник, руки и ноги от травм.

Перед выездом водителям обязательно необходимо проверить, чтобы транспортное средство было технически исправно. К примеру, в сельской местности часто бывают случаи, когда в темное время суток мотоциклисты движутся с неисправными световыми приборами, в результате это приводит к ДТП.

Что касается сезонных факторов, то летом мотоциклетная резина может подвести преимущественно в дождь. Каким бы надежным не был транспорт, законов физики никто не отменял, подчеркнул Константин Заикин.

"В дождь необходимо соблюдать меры предосторожности. Пусть мотоциклетная резина готова к мокрому покрытию, но сцепление резины с мокрым асфальтом плохое", – напомнил инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения.

Трагичная самоуверенность в собственных силах унесла жизнь 35-летнего мотоциклиста 18 июня 2019 года. В дождь байкер на "Бенелли Стелс" поднимался на мост развязки на пересечении улиц 50 лет ВЛКСМ и Монтажников. Водитель неверно выбрал скорость движения по мокрому дорожному покрытию, въехал в ограждение путепровода. От удара мотоциклист упал вниз с мостового сооружения, водитель скончался на месте.

Ирина Ромашкина