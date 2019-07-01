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Тюменские юнармейцы проходят курсы допризывной подготовки в Астраханской области

Общество, 18:06 30 июля 2019

mil.ru

Юнармейцы Тюменской области проходят курсы допризывной подготовки в ходе профильной смены в военно-историческом лагере "Страна героев" в Астраханской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

В лагере, который расположился в живописном месте Яксатовской зоны отдыха на берегу реки Кизань, ребята ежедневно занимаются по направлению, которое было названо "Защитники". Юнармейцы изучают военно-прикладную, строевую и военно-тактическую подготовки, оказание первой помощи, ориентирование на местности и т.д.

Лагерь позволяет ребятам участвовать в оздоровительных и патриотических мероприятиях, которые помогут дать правильное представление о некоторых сторонах военного образа жизни. Юнармейцы смогут развить свою выносливость, решительность, ответственность, активность, организаторские и творческие способности. Юноши и девушки смогут использовать полученные навыки как на различных военно-патриотических мероприятиях и состязаниях, так и в повседневной жизни.

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