В Тюмени день рождения генерала армии Ивана Федюнинского отметили митингом

| Фото: пресс-служба ТРО партии "Единая Россия" | Фото: пресс-служба ТРО партии "Единая Россия"

58 из 77 лет жизни отдал службе в Вооруженных силах страны генерал армии Иван Федюнинский. Об этом заявил председатель городского клуба ветеранов Виктор Тарасевич на торжественном митинге, посвященном 119-летию со дня рождения легендарного полководца, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

По словам Виктора Тарасевича, талант полководца Ивана Федюнинского в полной мере проявился во время Великой Отечественной войны. Тюмень и область чтит и помнит своих героев-земляков, собираться у памятника в день рождения Ивана Ивановича стало доброй традицией. В следующем году будет большой юбилей – 120-летие со дня рождения полководца.

На торжественном митинге секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов отметил: "Хочу выразить благодарность городскому клубу ветеранов Тюмени, прежде всего Вениамину Костоломову, который был душой этого проекта и благодаря которому памятник появился. К сожалению, в 2018 году он ушел из жизни, но мы помним о его вкладе в доброе дело. Очень важно, что на этих мероприятиях присутствуют не только уважаемые ветераны и представители общественных организаций, но и дети — курсанты "Аванпоста" и ученики школы № 69. Они узнают историю родной земли, знакомятся с биографией ее героев, так мы передаем память о выдающихся людях подрастающему поколению".

Слова признательности он также сказал компании "Транснефть-Сибирь" и ее гендиректору Виктору Бронникову, который помог реализовать этот проект.

Добавим, что в мероприятии приняли участие тюменские поисковики из отряда "Память сердца" под руководством Валентины Гавриловой. Ребята развернули у памятника передвижную выставку, где каждый мог увидеть находки, сделанные тюменцами на местах боев: оружие, боеприпасы, предметы, которые красноармейцы использовали в быту. Тут же расположилась фотовыставка, рассказывающая об экспедициях поисковиков.