Ялуторовские школьники предпочитают проводить каникулы культурно

| Фото: Ялуторовский острог | Фото: Ялуторовский острог

Более 230 детей отдохнули на досуговых площадках учреждений культуры Ялуторовска за июнь-июль. В 2018 году за аналогичный период времени было 165 школьников.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила специалист по организационно-просветительской работе комитета по культуре и туризму администрации Ялуторовска Елена Гурьянова.

"В Ялуторовске работает четыре досуговые площадки в учреждениях культуры - Городской сад, Ялуторовский острог, Центр национальных культур и городская библиотека. Также действует лагерь на базе Детской школы искусств имени Саввы Мамонтова. Лагерь работал до 17 июля, его посетили 60 детей, в прошлом году было 40. А вот досуговые площадки выбрали 230 школьников разного возраста", - рассказала она.

Особого секрета популярности досуговых площадок, добавляет Елена Гурьянова, просто детям интересны программы, которые разрабатывают для них культработники.

Так, в этот раз в Городском саду был реализован проект "Академия творчества, Ялуторовский острог назвал свою программу "Радосвет", в Центре национальных культур продолжает работать арт-лаборатория, а в Центральной городской библиотеке - "Планета книжных странствий".

"У каждой площадки свое направление. Мероприятия были посвящены 360-летию Ялуторовска, Году театра, 75-летию Тюменской области. Большое внимание уделяем патриотическому воспитанию, здоровому образу жизни, знакомство с культурой, бытом разных народов. Школьники участвовали в творческих мастерских, посещали кукольные спектакли", - говорит Елена Гурьянова.

По ее словам, школьникам нравится общаться с гостями площадок - фитнес-тренеры, полицейские, кинологи, пожарные и другие специалисты - встречаются с детьми, рассказывают об особенностях профессии, секретах успеха.

"Мы проводим много мастер-классов для детей. Обереги изготавливали, роспись делали, глиняные изделия, конкурсы рисунков организовывали. Квест, посвященный 10-летию Ялуторовского острога, веселые старты проходили. Интеллектуальные викторины. Был также просмотр документальных фильмов, сказок, мультфильмов", - поделилась специалист по организационно-просветительской работе комитета по культуре и туризму администрации Ялуторовска.

Досуговые площадки в Ялуторовске работают два раза в неделю с 18 до 20 часов, в библиотеке – три раза. Лагерь – ежедневно.

"С 1 августа продолжат работу еще две площадки: Ялуторовский острог и Центр национальных культур. Ожидаем не менее 60 детей, - сказала Елена Гурьянова. - На каждой площадке по два ответственных воспитателя плюс несовершеннолетние трудоустроены в качестве вожатых. В завершении участникам смены вручают грамоты и дипломы, завершается смена так же как и начинается ярко и креативно".

Анжела Лебедева