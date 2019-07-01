Житель Увата избил старшего коллегу за замечание

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Полицейские Увата задержали мужчину, избившего коллегу за замечание, сообщает УМВД Тюменской области.

Правоохранители установили, что потерпевший работает с подозреваемым на предприятии коммунальных услуг.

По словам потерпевшего, между мужчинами часто возникали ссоры из-за того, что молодой сотрудник не выполнял свои обязанности. В день происшествия старший коллега снова сделал нерадивому сотруднику замечание. В ответ 26-летний мужчина пустил в ход кулаки.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". За это преступление предусмотрено наказание в виде ареста на срок до четырех месяцев.