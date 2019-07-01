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Майор УФСИН представит Тюмень на конкурсе профмастерства в Санкт-Петербурге

Общество, 13:37 31 июля 2019

УФСИН Тюменской области | Фото: УФСИН Тюменской области

Майор внутренней службы Александр Банников стал победителем конкурса профмастерства, сообщает УФСИН Тюменской области. Он примет участие в заключительном этапе конкурса, который пройдет с 12 по 16 августа в Санкт-Петербурге.

Соревнования прошли на базе исправительной колонии №2. Первый этап выявил лучшего среди начальников отрядов в исправительном учреждении.

Участники выполняли теоретические задания на знание тактико-технических характеристик пистолета Макарова, законодательных и нормативно-правовых актов.

Также начальники отрядов продемонстрировали физическую, огневую и медицинскую подготовку.

Второе место разделили майор внутренней службы Александр Комшилов и старший лейтенант старший инспектор группы по воспитательной работе с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными СИЗО-4 Ольга Касецкая. Третье место у начальника отряда СИЗО-1 Николая Болдырева.

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# конкурс профмастерства , УФСИН по Тюменской области

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