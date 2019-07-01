Сплошную проверку водителей проведут под Тюменью

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сплошная проверка водителей пройдет в окрестностях областного центра утром 1 августа. Она проводится для предупреждения грубых нарушений дорожно-транспортной дисциплины, поэтому Госавтоинспекция предупреждает о проверках заранее.

Автомобилистов просят отнестись с пониманием к мероприятию – в случае отсутствия каких-либо нарушений проверка не отнимает у водителя много времени.

В то же время проведение сплошных проверок в утренние часы показало свою эффективность. В сочетании с точечной работой в отдельных районах в ночное время это позволяет предотвращать и пресекать нетрезвое вождение и другие грубые нарушения, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.