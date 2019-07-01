  • 31 июля 201931.07.2019среда
  • USD63,3791
    EUR70,5980
  • В Тюмени 15..17 С 1 м/с ветер северо-восточный

Сплошную проверку водителей проведут под Тюменью

Общество, 16:10 31 июля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сплошная проверка водителей пройдет в окрестностях областного центра утром 1 августа. Она проводится для предупреждения грубых нарушений дорожно-транспортной дисциплины, поэтому Госавтоинспекция предупреждает о проверках заранее.

Автомобилистов просят отнестись с пониманием к мероприятию – в случае отсутствия каких-либо нарушений проверка не отнимает у водителя много времени.

В то же время проведение сплошных проверок в утренние часы показало свою эффективность. В сочетании с точечной работой в отдельных районах в ночное время это позволяет предотвращать и пресекать нетрезвое вождение и другие грубые нарушения, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГИБДД Тюменской области , сплошная проверка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:43 31.07.2019Победителей конкурса "Цветы у дома моего" наградили в Тюмени
16:21 31.07.2019Несанкционированные палаточные лагеря выявлены в Свердловской области
16:10 31.07.2019Сплошную проверку водителей проведут под Тюменью
16:00 31.07.2019Более двадцати шести тысяч жителей региона болеют гепатитом