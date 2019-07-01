Деревянные игрушки Конька-горбунка расписали новотарманские дети

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Участие в мастер-классе по изготовлению деревянной игрушки под руководством мастера деревянного зодчества Святослава Шитова приняли ребята из п. Новотарманский. Занятие для детей прошло в рамках партпроекта "Единой России" "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-горбунок", сообщает региональное отделение партии.

"Это не первый подобный праздник для детей – мастер-классы по изготовлению деревянной игрушки уже проходили в Горьковке, Кулаково, Нариманова – и везде я вижу радость детей, вижу, что для них это действительно настоящий праздник", – сказал координатор проекта, секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России", первый зампредседателя облдумы Андрей Артюхов.

Глава Тюменского района, секретарь местного отделения партии Светлана Иванова отметила, что мастер-класс Святослава Шитова для детей – возможность погрузиться в сказочную атмосферу.

"Это уникальная возможность – не просто прочитать сказку, а буквально окунуться в нее, осмыслить, разукрасив свою собственную фигурку Конька-горбунка и оставив ее себе на память", – считает Светлана Иванова.

От мастера Шитова ребята получили деревянные заготовки с любимыми персонажами "Конька-горбунка", которые нужно было ошкурить, загрунтовать и раскрасить. Дети могли выбрать любимые цвета, поэтому в результате у каждого получилась своя собственная уникальная игрушка.

"Конек-горбунок" – моя любимая сказка, мне понравилось раскрашивать фигурку Конька. Занятие было очень интересным, мастер рассказал нам много нового о деревянных игрушках, о росписи", – рассказала участница мастер-класса Екатерина Мальчихина.

В Новотарманском также состоялась выставка международного текстильного проекта "Конек-горбунок. Лоскутная сказка".

После мастер-классов жители поселка встретились с Андреем Артюховом. Накануне 75-летия Тюменской области он рассказал о социально-экономическом развитии региона, уделив особое внимание Тюменскому району.