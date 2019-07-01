Несанкционированные палаточные лагеря выявлены в Свердловской области
| Фото: 66.mchs.gov.ru
Шесть несанкционированных палаточных лагерей выявили сотрудники МЧС, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Свердловской области.
Лагеря в Нижнем Тагиле и Нижних Сергах уже прекратили работу. По другим несанкционированным лагерям - в Полевском, Заречном и Верхотурье - принимаются меры прокурорского реагирования.
| Фото: 66.mchs.gov.ru
Всего на учете управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Свердловской области находится 71 загородный оздоровительный лагерь и пять палаточных лагерей, два из которых начнут работать в августе.
| Фото: 66.mchs.gov.ru
Сейчас палаточные лагеря работают в Арамиле, Серове и Краснотурьинске, планируется открытие в Березовском и Верхней Салде.
| Фото: 66.mchs.gov.ru