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Несанкционированные палаточные лагеря выявлены в Свердловской области

Общество, 16:21 31 июля 2019

66.mchs.gov.ru | Фото: 66.mchs.gov.ru

Шесть несанкционированных палаточных лагерей выявили сотрудники МЧС, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Свердловской области.

Лагеря в Нижнем Тагиле и Нижних Сергах уже прекратили работу. По другим несанкционированным лагерям - в Полевском, Заречном и Верхотурье - принимаются меры прокурорского реагирования.

66.mchs.gov.ru | Фото: 66.mchs.gov.ru

Всего на учете управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Свердловской области находится 71 загородный оздоровительный лагерь и пять палаточных лагерей, два из которых начнут работать в августе.

66.mchs.gov.ru | Фото: 66.mchs.gov.ru

Сейчас палаточные лагеря работают в Арамиле, Серове и Краснотурьинске, планируется открытие в Березовском и Верхней Салде.

66.mchs.gov.ru | Фото: 66.mchs.gov.ru

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# летние лагеря , палаточный лагерь , Свердловская область

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