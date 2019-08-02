  • 2 августа 20192.08.2019пятница
  • USD63,8340
    EUR70,4727
  • В Тюмени 16..18 С 7 м/с ветер южный

Юбилей области жители Голышмановского округа отметят дискотекой

Общество, 08:40 02 августа 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дискотекой отметят 75-летний юбилей Тюменской области жители Боровлянского поселения, сообщает администрация Голышмановского городского округа.

На площади перед Домом культуры соберутся люди разных поколений. В праздничной программе – танцы до упаду, веселые конкурсы, подвижные игры, ароматные шашлыки.

"Зажигаем всю ночь напролет, – говорит глава Боровлянской сельской администрации Людмила Юрлова. – Пляшут дети и родители, бабушки и дедушки, у нас в деревне много рабочей молодежи – все ждут этого мероприятия. В перерывах между танцами творческие односельчане читают стихи и поют песни. Нам интересно именно в таком формате праздновать день области, поэтому эта добрая традиция живет долго".

Празднование юбилея области пройдет 14 августа.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Голышманово , юбилей области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:40 02.08.2019Юбилей области жители Голышмановского округа отметят дискотекой
19:07 01.08.2019"Мисс Книгоград" выбрали в Заводоуковске
18:56 01.08.2019Памятные монеты "Вооруженные силы Российской Федерации" выпустит Банк России
18:45 01.08.2019Опрос: самые плохие дороги в Челябинске, Махачкале и Омске