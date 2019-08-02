Юбилей области жители Голышмановского округа отметят дискотекой

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дискотекой отметят 75-летний юбилей Тюменской области жители Боровлянского поселения, сообщает администрация Голышмановского городского округа.

На площади перед Домом культуры соберутся люди разных поколений. В праздничной программе – танцы до упаду, веселые конкурсы, подвижные игры, ароматные шашлыки.

"Зажигаем всю ночь напролет, – говорит глава Боровлянской сельской администрации Людмила Юрлова. – Пляшут дети и родители, бабушки и дедушки, у нас в деревне много рабочей молодежи – все ждут этого мероприятия. В перерывах между танцами творческие односельчане читают стихи и поют песни. Нам интересно именно в таком формате праздновать день области, поэтому эта добрая традиция живет долго".

Празднование юбилея области пройдет 14 августа.