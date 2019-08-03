Потомок хана Кучума впервые участвует в фестивале "Искер-жыен"

| Фото: eventsinrussia.com | Фото: eventsinrussia.com

Житель Тюменской области Кучум Кучумов впервые принимает участие в XII Международном фестивале историко-культурного наследия сибирских татар "Искер-жыен", который состоится в Тобольском районе 2-4 августа.

"Он впервые будет на фестивале, я давно ждала этого момента. Этот человек – настоящий потомок Кучума. Прежде мы подбирали кого-то похожего на роль хана Кучума. По народному преданию и по некоторым архивным документам хан Кучум был ростом 192 сантиметра", – рассказала председатель совета Тюменской общественной организации "Наследие" Луиза Шамсутдинова.

2 августа фестиваль открыла XIII Всероссийская научно-практическая конференция "Историческая судьба Искера" в администрации Тобольска. На следующий день гости отправились к Искеру, на 19 километр автодороги Тобольск – Байгара. Здесь организаторы установили юрты: жизнь средневековых тюркских народов показывают в театрализованном представлении.

В честь праздника устраивают закят – общий стол с угощениями в честь праздника. Здесь пройдет конкурсная программа фестиваля. Вокалисты, музыканты, танцоры и чтецы представят современные произведения, которые переплетаются с фольклором.

В концертной программе мероприятия запланировано выступление более 300 артистов. Международный фестиваль историко-культурного наследия сибирских татар "Искер-жыен" ежегодно поддерживает Министерство культуры Республики Татарстан. В этом году специалисты Минкультуры Татарстана направили для участия в фестивале ведущую солистку Казанской городской филармонии Гульшат Имамиеву и заслуженного артиста Татарстана Айдара Габдинова.

В качестве почетных гостей фестиваль посетят лауреат престижных республиканских и международных конкурсов Гульнафис Валеева, народный артист Татарстана Фердинанд Фаттрахманов (Фатхи), лауреат республиканских и международных конкурсов, артист Казанской городской филармонии Алмаз Хасанов.

4 августа в Центре сибирско-татарской культуры Тобольска (ул. Ершова, 30) пройдет награждение лауреатов фестиваля, начало в 11 часов. XII Международный фестиваль историко-культурного наследия сибирских татар "Искер-Жыен" завершит гала-концерт. Он начнется в 15 часов в концертном зале ДК "Синтез" (шестой микрорайон, 52). В программе лучшие номера артистов из Казахстана, Татарстана, Новосибирска, Омска, Тюмени, Тобольска.

XII Международный фестиваль историко-культурного наследия сибирских татар "Искер-Жыен" проводится при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан, Всемирного конгресса татар, Тюменской областной думы, комитета по делам национальностей Тюменской области, а также общественной палаты и администрации Тобольска. По результатам народного голосования на портале национального календаря событий EventsInRussia.com фестиваль занял пятое место в двадцатке рейтинга "Лучшие события 2019 года".

Ирина Ромашкина