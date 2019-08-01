Проект "Нет раку груди!" помогает выявлять онкологию на ранней стадии

| фото группы "Социальный всеобуч "НЕТ! РАКУ ГРУДИ!" ВКонтакте | фото группы "Социальный всеобуч "НЕТ! РАКУ ГРУДИ!" ВКонтакте

475 случаев патологии молочных желез выявили у жительниц Тюменской области организаторы социального всеобуча "Нет раку груди!". 283 случая диагностированы впервые, у 7 женщин обнаружили рак на ранней стадии.

Как рассказала председатель правления Тюменской областной профессиональной сестринской организации Раиса Куликова, социальный всеобуч реализуется в Тюмени и 22 муниципальных образованиях с ноября 2018 года на средства президентского гранта.

"Мы собрали 22 инструктора и обучили их. Затем каждый инструктор должен был собрать не менее 5 волонтеров из числа медицинских работников и начать работу на местах. Они выходят в организации и рассказывают людям, что нужно сделать, чтобы быть здоровым. В эту работу вовлекаются также работники ФАПов в селах", - рассказала она.

С начала реализации проекта волонтеры провели 5 тыс. 790 встреч, 43 тыс. 548 женщин научились самообследованию молочных желез, в том числе более 2 тыс. школьниц старше 15 лет.

Раиса Куликова отметила, что ежегодно в мире регистрируется 1 млн 250 новых случаев рака груди, из них 54 тыс. – в России. С возрастом риск возникновения патологии увеличивается - 77% заболевших старше 50 лет.

"Мы провели исследование и увидели, что женщины мало знают о своем здоровье. Наша задача – повысить понимание необходимости регулярного обследования молочных желез, рассказать о симптомах новообразований. Мы призываем женщин своевременно обращаться за медицинской помощью", - добавила Куликова.

Участие в проекте приняли члены Ассоциации медицинских сестер, куда входит более 8 тыс. специалистов - медсестры, акушерки, фельдшеры и другие специалисты со средним и высшим медицинским образованием.

Любовь Голышева