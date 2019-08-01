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Команда тьюторов будет сопровождать первокурсников ТюмГУ

Общество, 10:46 01 августа 2019

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

15 тьюторов встретят первокурсников ТюмГУ. Они помогут студентам в адаптации, освоении учебного пространства и проектировании своей индивидуальной образовательной траектории, сообщает управления стратегических коммуникаций ТюмГУ.

В команде тьюторов 11 новобранцев. Их отбирали из 200 кандидатов по опыту работы с молодежью и личностным характеристикам.

С 9 августа стартует программа повышения квалификации, которой, кстати, заинтересовались и в ряде других вузов. В частности, к ее освоению готовятся профессионалы из Донского государственного технического университета. Экспертами программы станут как приглашенные тренеры в области психологии, коучинга и консалтинга, так и сотрудники ТюмГУ: опытные тьюторы, преподаватели кафедры общей и социальной психологии, сотрудники лаборатории кадрового консалтинга.

Надо отметить, что тьютор Тюменского университета способен и сегодня уверенно и быстро ориентировать внутри инновационного образовательного пространства. Проведение тьюториалов подразумевает развитие умений управлять группой и вниманием студентов, освоение моделей управления общением и исследования мотивации. Каждый тьютор будет сопровождать около 200 студентов. Поэтому его подготовка включает также овладение технологиями стресс-менеджмента, планирования и развитие эмоционального интеллекта.

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# первокурсники , тьютор , ТюмГУ

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