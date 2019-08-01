Тюмень стала второй в рейтинге качества работы ЖКХ

| Фото: "Тюмень-наш дом" во Вконтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" во Вконтакте

Тюмень заняла вторую строчку рейтинга по качеству работы служб ЖКХ, показало всероссийское исследование Domofond.ru.

На первом месте - Ейск, Краснодарского края. Рейтинг проводился среди 200 городов России. Специалисты Domofond.ru выяснили, как местные жители оценивают качество работы коммунальных служб в своих городах. В ежегодном опросе приняли участие более 90 тыс. человек.

Участникам опроса предложили оценить утверждение "Я доволен работой коммунальных служб" по шкале от 1 до 10, где 1 означает "полностью не согласен", а 10 — "полностью согласен". Для каждого города был рассчитан средний балл, который отражает степень удовлетворенности пользователей работой служб ЖКХ.

Первое место рейтинга среди городов, которые довольны работой служб ЖКХ, занял Ейск (Краснодарский край). За год оценка качества деятельности коммунальных служб в городе выросла с 5,9 до 6,9 балла из 10 возможных. Тюмень поднялась с восьмого на второе место, хотя по сравнению с 2018 годом мнение жителей улучшилось незначительно, всего на 0,2 балла. Третье место у Нижневартовска с 6,7 балла — по сравнению с 2018 годом горожане стали оценивать работу коммунальщиков несколько хуже.

Москва заняла девятое место рейтинга с оценкой 6,4 балла. Замыкает Топ-10 Владимир с 6,3 балла.