Самолеты и вертолеты Минобороны прибыли в Красноярск для тушения лесных пожаров

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Десять самолетов Ил-76 и десять вертолетов Военно-транспортной авиации ВКС России, оборудованных специальными водосливными устройствами, прибыли в Красноярск из Тверской, Ростовской, Брянской, Ивановской, Оренбургской, Псковской и Ульяновских областей, сообщает Минобороны.

Технический состав приступил к заправке выливных авиационных приборов и подготовке авиационной техники к предстоящим вылетам. Установленные на самолетах выливные авиационные приборы ВАП-2 способны забирать по 42 тонны воды. Летчики уже изучили маршруты проведения полетов на применение и погодные условия в районах наиболее крупных пожаров.

Во время перебазирования летчики преодолели более 4 тыс. км.

Министерство обороны РФ создает авиационную группировку для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае.

Привлекаемые экипажи самолетов и вертолетов имеют специальную подготовку и неоднократно выполняли задачи по тушению природных пожаров в различных регионах России.