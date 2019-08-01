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Астроном рассказал, когда в Тюмени лучше всего наблюдать звездные скопления

Общество, 11:08 01 августа 2019

Червишевской обсерватории ВК | Фото: Червишевской обсерватории ВК

Юпитер, Сатурн, звездные скопления, туманности смогут наблюдать на звездном небе тюменцы после 24 августа, сообщает Червишевская обсерватория "Старая башня".

Как рассказал создатель обсерватории Владимир Куракин, август - это время темных ночей и ярких звездопадов. Световой день сокращается, темнеет раньше, поэтому экскурсии тоже будут начинаться раньше.

"У нас прежде всего просветительская миссия. Астрономия - это наука для любого возраста, и мы видим, что число людей, которые хотят узнать новое об окружающем нас мире постоянно растет", - сказал он.

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# Червишевская обсерватория

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