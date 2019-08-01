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Воспитанников тюменской колонии обучили основам компьютерной грамотности

Общество, 16:59 01 августа 2019

УФСИН Тюменской области | Фото: УФСИН Тюменской области

Участие в региональной программе по повышению компьютерной грамотности "Расширяя горизонты" приняли несовершеннолетние осужденные тюменской воспитательной колонии, сообщает областная УФСИН.

Обучение провели сотрудники государственного учреждения "Информационно-образовательный центр". Все воспитанники прошли обучение основам работы за компьютером и в Интернете: устройство персонального компьютера, работа со стандартными приложениями Windows, безопасность при работе за компьютером, получение государственных и муниципальных услуг через Интернет, основные сервисы и многое другое.

Как выяснилось, большинство ребят не умеют пользоваться сервисами Интернета для поиска информации, общения и получения услуг в электронном виде. В школе при колонии специалистами центра был установлен мобильный класс, где осужденные получили медиа-уроки.

Воспитанники успешно сдали итоговый тест и им были вручены именные сертификаты о прохождении базового курса "Основы работы в сети интернет" программы "Расширяя горизонты".

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# компьютерная грамотность , осужденные , Расширяя горизонты , УФСИН по Тюменской области

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