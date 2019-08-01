Тюменские молочные фермы увеличивают производство молока

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58% составил рост валового надоя молока на "Тюменских молочных фермах" во II квартале 2019 года, к аналогичному периоду прошлого года. За три месяца комплекс произвел 10,8 тыс. тонн молока-сырья высшего сорта, сообщает пресс-служба группы компаний "Дамате".

Рост объемов обусловлен как плановым увеличением общего поголовья комплекса с 6,6 до 8 тыс. голов на конец II квартала 2019 года, так и увеличением показателей продуктивности животных. Так во II квартале 2018 года среднесуточный удой на одну дойную голову составлял 31,4 литра, а за аналогичный период текущего года – 33,3 литра. Достигнутые показатели продуктивности сравнимы с показателями лучших зарубежных молочных ферм.

Рост продуктивности коров обусловлен рядом факторов, в частности, оптимизацией рационов и контролем за потреблением животными сухого вещества. Свою роль сыграло изменение структуры дойного стада в сторону увеличения животных со второй и третьей лактацией. Позитивные результаты принесла эффективная партнерская робота с компанией Cogent (официальный представитель ST Genetics в России), которая направлена на максимальное использование генетического потенциала животных за счет геномной оценки и индивидуального подбора семени быков.

На комплексе внедрено интеллектуальное видеонаблюдение, с помощью которого возможно в режиме онлайн отслеживать выполнение протоколов и оперативно принимать решения в случае выявленных отклонений. А система Smart Bow позволяет контролировать здоровье животных, а также помогает оператору по искусственному осеменению в выявлении охоты у животных и определению времени осеменения.

Напомним, что комплекс "Дамате" в Тюменской области является крупнейшей молочной фермой в Сибири, где размещено свыше 8,5 тыс. голов КРС. В настоящее время "Дамате" реализует проект расширения комплекса с 4 тыс. 600 до 6 тыс. коров, в результате которого объем производимого молока составит 55 тыс. тонн в год.