Житель Курганской области забил приятеля обрезком трубы

| Фото: СУ СК РФ по Курганской области | Фото: СУ СК РФ по Курганской области

Жителя поселка Юргамыш, подозреваемого в убийстве, его ждет суд, сообщает СУ СК РФ по Курганской области.

Как установило следствие, 3 апреля 2019 года во дворе пьяный 56-летний мужчина жестоко избил своего приятеля металлической трубой по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Вину курганец полностью признал. Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено и направлено в суд.