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Житель Курганской области забил приятеля обрезком трубы

Происшествия, 13:52 01 августа 2019

СУ СК РФ по Курганской области | Фото: СУ СК РФ по Курганской области

Жителя поселка Юргамыш, подозреваемого в убийстве, его ждет суд, сообщает СУ СК РФ по Курганской области.

Как установило следствие, 3 апреля 2019 года во дворе пьяный 56-летний мужчина жестоко избил своего приятеля металлической трубой по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Вину курганец полностью признал. Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено и направлено в суд.

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# Курганская область , убийство

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