Межрегиональный чемпионат по интеллектуальным играм пройдет в Тюмени

| Фото: Лиги интеллектуального движения Тюменской области | Фото: Лиги интеллектуального движения Тюменской области

Открытый межрегиональный осенний чемпионат по интеллектуальным играм Тюменской области для школьников и студентов пройдет в начале ноября 2019 года.

Как рассказал корреспонденту ИА "Тюменская линия" руководитель интеллектуального движения Тюменской области Олег Войкин, возможно, чемпионат получит собственное название "Покорение Сибири".

"Планируем привлечь регионы Уральского и Сибирского федерального округов. Традиционно к нам приезжают ребята из Челябинской, Свердловской области и Югры. Мы отберем лучших на чемпионат России", – сказал он.

Олег Войкин пояснил, что в перечне интеллектуальных игр сообщество предполагает виды, которые имеют спортивные форматы: "Что? Где? Когда?", "Брейн-ринг", "Эрудит-квартет", "Своя игра". Кроме того тюменская лига интеллектуального движения проводит квизы и мультиигры. К открытым и закрытым тренировкам могут присоединиться все желающие, они проходят на базе регионального студенческого центра.

"Когда к нам приходит участник, мы не проверяем его iq или дневник. Оценка – это показатель, как ты сдал тест или написал контрольную работу. Но это не показатель образа мышления, количества знаний и навыков командной работы. Мы периодически зовем всех ребят поучаствовать в открытых тренировках, чтобы привлечь больше участников", – рассказал Олег Войкин.

Специалисты интеллектуального движения Тюменской области стараются привлечь ребят из муниципальных образований. Лига интеллектуалов также проведет чемпионаты в Ялуторовске, Заводоуковске, Ишиме, Тобольске, Голышманово.

"У нас много умной талантливой молодежи, но не всегда проводится большое количество мероприятий. Мы привлекаем эту молодежь, чтобы расширить количество участников. Попробовать себя могут все. За собранной командой мы закрепляем одного человека, который их ведет. У меня тоже была команда, мы с ними работали и ребята попали на Кубок Европы", – привел пример Олег Войкин.

2019 год принес несколько значимых побед тюменским интеллектуалам. Тюменцы выиграли международный кубок НТВ по брейн-рингу. Тюменская школьная команда на чемпионате России по брейн-рингу также заняла первое место. Среди студентов команда "Поребрик" победила в "Эрудит-квартете".

"Тюменская команда участвовала в играх "Что? Где? Когда?" и им не хватило одного балла, чтобы занять первое место. Это тоже большой скачок – у нас давно не было таких результатов", – подчеркнул Олег Войкин.

По его словам, интеллектуальное движение – это одно из основных направлений молодежной политики региона. В 2018 году в интеллектуальных играх участниками игр в регионе стали 10,5 тыс. человек. Самые крупные чемпионаты в области собирают до 350 участников. Лидеры интеллектуальных игр ездят на всероссийские чемпионаты и европейские турниры. Поддержку в этом ребятам оказывает департамент по коммуникациям и молодежной политики Тюменской области.

Напомним, на форуме "УТРО-2019" Олег Войкин получил грантовую поддержку Росмолодежи на проект "Интеллектуальное движение Тюменской области".

Ирина Ромашкина