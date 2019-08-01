На трассе М-5 "Урал" действует реверсивное движение

| Фото: rosavtodor.ru | Фото: rosavtodor.ru

По трассе Р-351 Екатеринбург – Тюмень сохраняется реверсивное движение возле Богдановича (с 88 по 94 км и с 98 по 113) по данным на 1 августа, сообщает Уралуправтодор.

Связано это с устройством слоев износа. Срок: с 9 июля по 10 августа.

На трассе Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск реверсивное движение действует возле с. Демьянское Уватского района (с 435 по 456 км) и на путепроводе через железную дорогу на 492-м км трассы возле пос. Муген. Здесь проводится капитальный ремонт. Срок окончания работ: до 30 октября 2019.

На трассе Р-254 "Иртыш", подъезд к Тюмени сохраняется реверсивное движение возле с. Шорохово на участке с 140 по 150 км. Ведутся ремонтные работы до 20 октября.