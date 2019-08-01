Ипотечные каникулы, пенсии и страхование недвижимости: что изменится в жизни россиян с 1 августа

| Фото: ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Ряд изменений ожидает россиян с 1 августа 2019 года. Они касаются ипотеки, пенсий, регистрации автотранспорта и страхования недвижимости.

Перерасчет пенсии работающих пенсионеров

Ежегодный перерасчет пенсий работающим пенсионерам будет произведен 1 августа. Как сообщает Пенсионный фонд Российской федерации, в каждом случае сумма будет назначена индивидуально. Она зависит от взносов с зарплаты за 2018 год и срока выхода на пенсию. По статистике, в России продолжает работать каждый пятый пенсионер.

Ипотечные каникулы

В соответствии с законом, вступившим в силу 31 июля, заемщик, попавший в трудную жизненную ситуацию, может потребовать у банка приостановить платежи на срок до полугода, и это не будет считаться просрочкой. Как сообщает официальный интернет-портал правовой информации РФ, с 1 августа не нужно будет платить госпошлину для внесения изменений в записи Единый государственный реестр недвижимости при оформлении ипотечных каникул.

Регистрация автомобиля

Для регистрации автомобиля с 4 августа не нужно ехать в ГИБДД: оформлять можно через производителя или официального дилера. Изменится также порядок изготовления номерных знаков: этим займутся частные компании под контролем УМВД.

Страхование недвижимости

В платежных документах услуг ЖКХ с 4 августа появится строка о страховании недвижимости от чрезвычайных ситуаций. Страховые риски (техногенные или природные бедствия) будут устанавливать на уровне регионов. Оплата взноса будет добровольной.

Николай Ступников