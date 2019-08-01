Отказаться от диет на соках советуют врачи

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Врачи не рекомендуют худеть на соках: на такой диете есть будет хотеться постоянно, питание будет несбалансированным, сообщает Роскачество.

По мнению медиков, даже если удастся скинуть лишние килограммы, они быстро вернутся после перехода на привычное питание. Кроме того, свежевыжатые соки могут повысить риск развития сахарного диабета второго типа, обострить проблемы с желудочно-кишечным трактом и спровоцировать аллергическую реакцию. Пить их могут только здоровые люди, считают врачи.

Диеты на смузи эксперты советуют придерживаться не более трех дней, либо один день еженедельно. Это связано с тем, что при таком питании организм недополучает необходимые белки, которые в том числе являются основой всех ферментов и гормонов. Именно от них зависит скорость обмена веществ. При дефиците белка скорость обменных процессов снижается. Врачи рекомендуют употреблять разнообразные смузи, но это необязательно. Режим такой же, как и при обычной диете: 4–5 раз в день. Чтобы не чувствовать себя голодным, важно не опускать калорийность ниже 1,2 тыс. ккал в день, а также использовать овощи и зелень с большим количеством клетчатки и невысоким содержанием простых сахаров.

Из ингредиентов для приготовления смузи следует исключить виноград и дыню. Такое питание будет своеобразной разгрузкой. А вот от долгосрочных смузи-диет лучше отказаться: потерянный вес быстро вернется после окончания диеты.

Чтобы избежать потери витаминов, приготовить соки нужно максимум за 10–15 минут до употребления. Сок советуют разбавить водой в пропорции 1/2 (некоторые соки разбавлять нужно обязательно, например гранатовый) и выпить минут за 15–20 до основного приема пищи. Для этого можно использовать соломинку – так фруктовые кислоты не повредят эмаль зубов. Фруктовые соки можно смешать с овощными, для этого подойдет сельдерей, морковь и тыква. Микронутриентный состав таких напитков - более разнообразный, и сахаров в них будет гораздо меньше.