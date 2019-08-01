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"Мисс Книгоград" выбрали в Заводоуковске

Общество, 19:07 01 августа 2019

zavodoukovsk.admtyumen.ru | Фото: zavodoukovsk.admtyumen.ru

15 участниц собрала конкурсно-игровая программа "Мисс Книгоград" в заводоуковской детской библиотеке, сообщает администрация муниципалитета.

Девочки в творческой форме рассказали о себе, своих достижениях, продемонстрировали таланты в испытаниях "Рекламная пауза", "Буриме", а в показе оригинальных костюмов "Юная модель" смогли проявить всю свою смекалку и креативность.

Приз зрительских симпатий получила Ксения Ильенко, а корона "Мисс Книгоград" досталась Варваре Сохоян.

Все участницы получили дипломы и памятные призы.

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# библиотека , Заводоуковск

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