"Мисс Книгоград" выбрали в Заводоуковске

| Фото: zavodoukovsk.admtyumen.ru | Фото: zavodoukovsk.admtyumen.ru

15 участниц собрала конкурсно-игровая программа "Мисс Книгоград" в заводоуковской детской библиотеке, сообщает администрация муниципалитета.

Девочки в творческой форме рассказали о себе, своих достижениях, продемонстрировали таланты в испытаниях "Рекламная пауза", "Буриме", а в показе оригинальных костюмов "Юная модель" смогли проявить всю свою смекалку и креативность.

Приз зрительских симпатий получила Ксения Ильенко, а корона "Мисс Книгоград" досталась Варваре Сохоян.

Все участницы получили дипломы и памятные призы.