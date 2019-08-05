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Тюменцы примут участие в фестивале "Сорвиголова"

Общество, 08:51 05 августа 2019

организаторов | Фото: организаторов

Спортсмены из Тюмени, Челябинска, Екатеринбурга, Перми и Кургана примут участие в региональном фестивале "Сорвиголова" в екатеринбургском Уктусе 11 августа, сообщают организаторы.

Соревнования пройдут в 14 категориях, будут действовать пять зон развлечений. Судьями состязаний станут эксперты различных дисциплин со всего региона.

Тюмень на фестивале представят основатель первого воркаут-центра в России и двухкратный обладатель кубка по подтягиванию с весами Сергей Мехнин. Экспертом по дисциплине “Боевые искусства” выступит президент Тюменской городской федерации айкидо Михаил Белкин.

Оценивать лучшие музыкальные группы фестиваля приглашен президент клуба творческих людей "Stock club" и официальный представитель региональной премии "Призвание артист" по Тюменской области, тюменец Октябрист Якубов.

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