Около ста тысяч пенсионеров региона получат повышенную пенсию

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 98 тысячам работающим пенсионерам юга Тюменской области будет проведен беззаявительный перерасчет страховой пенсии с 1 августа, сообщает региональное управление ПФР.

Максимальная прибавка от перерасчета ограничена тремя пенсионными баллами в денежном эквиваленте, то есть не может составлять более 261,72 руб.

На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2018 году уплачивали страховые взносы.

В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, прибавка к пенсии от перерасчета носит индивидуальный характер: ее размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2018 году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов.