  • 2 августа 20192.08.2019пятница
  • USD63,8340
    EUR70,4727
  • В Тюмени 13..15 С 4 м/с ветер юго-восточный

Около ста тысяч пенсионеров региона получат повышенную пенсию

Экономика, 13:04 02 августа 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 98 тысячам работающим пенсионерам юга Тюменской области будет проведен беззаявительный перерасчет страховой пенсии с 1 августа, сообщает региональное управление ПФР.

Максимальная прибавка от перерасчета ограничена тремя пенсионными баллами в денежном эквиваленте, то есть не может составлять более 261,72 руб.

На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2018 году уплачивали страховые взносы.

В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, прибавка к пенсии от перерасчета носит индивидуальный характер: ее размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2018 году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# пенсия , страховая часть

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:04 02.08.2019Около ста тысяч пенсионеров региона получат повышенную пенсию
11:58 02.08.2019Очередную партию мальков стерляди выпустили в Иртыш тоболяки
09:02 02.08.2019Тюменцы отправятся с бизнес-миссией в Казахстан
17:43 01.08.2019Минеральное питание растений обсудили в Заводоуковске