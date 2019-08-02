Жительницам региона напомнили о пользе грудного вскармливания

| Фото: www.tobmed.ru | Фото: www.tobmed.ru

Всемирная неделя грудного вскармливания проходит 1-7 августа по инициативе Всемирной организации здравоохранения, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

По данным регионального перинатального центра, 98% женщин предпочитают грудное вскармливание искусственному.

"При рождении у ребенка низкий иммунитет, его поддержку обеспечивают иммуноглобулины и антитела, которые содержатся в грудном молоке. Микрофлора кишечника ребенка создается благодаря материнскому молоку. Этот уникальный продукт содержит бифидо- и лактобактерии, а самое главное, - питательный субстрат, способствующий формированию своей флоры в кишечнике ребенка. Все заболевания сердечно-сосудистой, пищеварительной, нервной систем у ребенка профилактируются при грудном вскармливании. Ребенок чувствует себя желанным и защищенным. Для мамы грудное вскармливание – это профилактика заболеваний молочной железы и самого страшного из них – рака", - пояснила заведующая отделением новорожденных перинатального центра Тюменской области Любовь Паршукова.

В Тюменской области беременных и родильниц обеспечивают медикаментами и витаминами. Во всех учреждениях родовспоможения области внедрены семейно-ориентированные технологии: организованы индивидуальные родовые, практикуется раннее прикладывание новорожденного к груди матери, созданы условия для совместного пребывания матери и ребенка.

"Отказаться от грудного вскармливания придется только при ВИЧ-инфицировании матери, а также если мама принимает определенные препараты химиотерапии. Во всех остальных случаях – только польза и благо", - подчеркнула главный специалист отдела детства департамента здравоохранения Тюменской области Надежда Казакевич.

Как показывают исследования, у детей, находившихся на грудном вскармливании, более высокий IQ, формируется правильный прикус, возникает меньше логопедических проблем, снижен риск развития кариеса.